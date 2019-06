VG: Ap-representanter foreslår bøter for netthets

innenriks

Maria-Karine Aasen-Svensrud og Ap-nestleder Hadia Tajik har fremmet et representantforslag som skal gjøre det lettere å slå ned på netthets, skriver VG.

– Utfordringen i dag er at hvis du opplever hets og trusler på nett, så lar du det enten ligge eller så er det full rulle i domstolsapparatet, Aasen-Svensrud.

Tajik poengterer at forslaget ikke legger opp til at flere ting skal bli straffbart, men at ting som allerede er ulovlige skal få raskere konsekvenser.

– For eksempel kan en person som blir utsatt for hets ta en skjermdump av og sende den til politiet, som så vil de kunne gi en bot på for eksempel 800 kroner til avsenderen, sier Aasen-Svensrud.

Tajik svarer slik på spørsmål om hvordan politiet skal verifisere at skjermdumpene er ekte:

– Det er fagfolk som må bestemme rammene, men vi har gebyrer for overtredelser og administrative sanksjoner på en god del i samfunnet vårt allerede, og man kan benytte denne muligheten bedre enn det som blir gjort i dag, sier Tajik til VG.

