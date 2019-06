Kvinne døde etter trappefall på Stavanger lufthavn

innenriks

Ulykken skjedde da kvinnen falt ned trappen fra gangbroen for å gå om bord i flyet via den bakre inngangen. To dager etter fallet døde den 69 år gamle kvinnen av hodeskadene hun pådro seg i fallet, rapporterer Stavanger Aftenblad.

Ifølge lufthavndirektør Anette Sigmundstad gikk det kort tid før flyplasspersonell var på plass for å hjelpe. Kvinnen ble sendt til sykehus med ambulanse, men livet sto ikke til å redde.

Politiadvokat Kjersti Roalsvig Fanebust bekrefter at politiet har opprettet en undersøkelsessak for å se på hva som skjedde og de har allerede foretatt noen vitneavhør. Politiet vil blant annet ta kontakt med Avinor. Fanebust ønsker foreløpig ikke å gi ytterligere opplysninger om saken.

Lufthavndirektør Anette Sigmundstad opplyser at trappene ned fra gangbroene på flyplassen er laget i henhold til forskriftene og at de har rekkverk på begge sider.

