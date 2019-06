Iselin Nybø avlyser omkamp om Nesna og Sandnessjøen

innenriks

– Dette er beslutningen styret har fattet, og den respekterer jeg, sier Nybø til Trønder-Avisa.

Styret ved Nord universitet besluttet tirsdag, mot studentrepresentantens ene stemme, å avvikle studiestedene Nesna og Sandnessjøen. Styret vedtok også at mediefagene i Steinkjer og teaterutdanningen i Verdal blir flyttet til Levanger.

Flere politiske partier varsler omkamp om onsdagens styrevedtak i Nord universitet. Nybø minner om at de selv var med på å gi makt til styrene.

– Jeg kommer ikke til å overprøve styrets beslutning, sier Nybø til Trønder-Avisa onsdag kveld.

– Namsos får beholde farmasi og sykepleie og Steinkjer skal fortsatt være et kraftsenter for grønn vekst der økonomiutdanningene skal løftes, sier Nybø.

– Avtalebrudd

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran sier til VG at han mener nedleggelsen av Nesna bryter både med avtalen om sammenslåing med universitetet og med strukturmeldingen. Skjæran, som bor i Nesnas nabokommune Lurøy, er svært skuffet over beslutningen, men sier han er mest opptatt av hva som må gjøres fremover:

– Ap vil komme med et forslag i Stortinget der vi ber regjeringen om å følge opp strukturmeldingen for høyere utdanning med en overordnet plan for høyere utdanning. Der skal det beskrives hvordan de brede profesjonsutdanningene og den praksisnære forskningen skal styrkes for å sikre tilgang til desentralisert utdanning over hele landet, sier Ap-nestlederen.

– Et enstemmig Storting

Om den varslede omkampen sier Nybø dette:

– Alle har rett til å fremme de forslag de vil, men jeg vil minne om at det er et enstemmig Storting som har stemt for at det er styret i universitetene som skal avgjøres sin egen organisering, sier Nybø, og viser til en paragraf i loven som regulerer sektoren:

«Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer», står det der.

– Den har vært uendret siden 2005, og i strukturmeldingen i 2015 har hele komiteen på Stortinget understreket at det er styret som skal fastsette institusjonens organisering, peker hun på.

