– Abbasi-familiens avslag står ved lag

innenriks

Det betyr at UNE ikke har noen sak til behandling med familien, at familiemedlemmene ikke har lovlig opphold i Norge og at vedtaket om utsendelse står fast.

Familiens advokat Erik Vatne sier til Adresseavisen torsdag at han planlegger en omgjøringsbegjæring og sier han forventer en reell vurdering.

–Vi kommer nå til å sende en omgjøringsbegjæring til Utlendingsnemnda (UNE), hvor vi påpeker at det er grunnlag for å gi oppholdstillatelse, sier Vatne.

Beskyttelsesbehov

Han mener det foreligger et beskyttelsesbehov som oppfyller kravene til asyl, og at den generelle sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er dårlig nok til å få stanset utsendelsen.

Han sier at det sist ble sendt inn en omgjøringsbegjæring samme dag som familien ble forsøkt sendt ut.

– Den ble behandlet og avslått av UNE på rundt 30 minutter. UNE viste til tidligere vurderinger gjort i forbindelse med saken, og poengterte at det var ikke nye opplysninger eller en ny situasjon i omgjøringsbegjæringen.

Kom i 2012

Lørdag 15. juni ble Taibeh (20), Yasin (22), Ehsan (16) og moren Atefa Rezaie forsøkt uttransportert til hjemlandet Afghanistan. Av helsemessige årsaker returnerte moren til Norge mandag. Dagen etter ble de tre søsknene fløyet tilbake til Norge etter at Afghanistan sa nei til å ta dem imot.

Den afghanske familien kom til Norge som asylsøkere i 2012, men mistet oppholdstillatelsen i 2014 og har siden oppholdt seg ulovlig i Norge. Asylsaken har vært prøvd for retten i flere runder.

UNE ga medhold i 12 prosent av sakene i 2018. Dette inkluderer både omgjøringsanmodninger og klagesaker etter behandling i UDI.

(©NTB)