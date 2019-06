Rekordmange unge kandidater til kommunevalget

innenriks

Aldri før har så mange unge stilt til valg, og størst andel unge finner man på listen til Rødt (29,5 prosent), Miljøpartiet De Grønne (29,1 prosent) og Senterpartiet (28,9 prosent), skriver Fremtida.no.

Arbeiderpartiet har 24,8 prosent av sine kandidater under 30 år, Høyre har 24,8 prosent og Venstre som er det partiet som har økt mest siden forrige valg, har 23,7 prosent.

– Dette synes jeg er veldig bra. Dette er noe vi har jobbet ganske systematisk for å få til, sier Sondre Hansmark (23), leder i Unge Venstre.

Eneste med nedgang

Frp (23,5 prosent) er det eneste partiet som opplever nedgang i andelen unge kandidater siden valget i 2015.

– Jeg har inntrykk av at Frp ønsker flere unge på listene, men noen år går det opp og andre år går det ned. Jeg kan ikke forklare grunnen til nedgangen nå, sier FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud.

4 av 10 er kvinner

Ifølge SSB er andelen kvinnelige kandidater til høstens kommunevalg på 43 prosent. Det er omtrent det samme som ved valget for fire år siden, med en økning på beskjedne 0,3 prosent.

I alt stiller 54.254 personer til valg ved kommunestyrevalgene og av disse er 23.258 kvinner.

SV har størst kvinneandel med 55 prosent kvinnelige kandidater, mens Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet alle ligger litt under 50 prosent, Frp har lavest kvinneandel med kun 28 prosent.

– Jeg er veldig stolt over at SV har så mange kvinner på sine lister rundt omkring i landet. Dette viser at det hjelper å jobbe bevisst for å få opp kvinneandelen på listene slik SV har gjort, sier SV-leder Audun Lysbakken i en kommentar til NTB,

Kommunereformen

For fire år siden stilte 58.093 kandidater til valg for kommunestyrer og bystyrer. At det nå er over 3.800 færre som stiller til valg, skyldes kommunereformen. Høstens valg gjennomføres nemlig som om sammenslåingen allerede har skjedd, selv om den ikke finner sted før ved inngangen til 2020.

5 prosent av listekandidatene til kommunestyrevalget er innvandrere. Det er en økning på 0,8 prosentpoeng sammenlignet med lokalvalget i 2015.

(©NTB)