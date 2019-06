Forsinkelser i togtrafikken etter påkjørsel på Lillestrøm stasjon

innenriks

Bane Nor meldte klokka 8.51 mandag at trafikkproblemene berørte hovedbanen. Tre timer senere varslet trafikkoperatøren at alle spor er åpnet for trafikk igjen, men at reisende fortsatt må regne med forsinkelser og innstillinger.

– Rådet er at folk inntil videre sjekker med Vy eller Flytoget for å få mer detaljer om de enkelte avgangene, sa pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB i 11-tiden mandag.

Årsaken til forsinkelsene er en påkjørsel. Personen omkom på stedet, skriver Romerikes Blad.

Flytogene går nå som normalt igjen, mens det fortsatt er problemer for Vy mellom Lillestrøm og Kløfta og Lillestrøm og Gardermoen.

