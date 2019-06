Bolig i Nesbyen overtent – beboere hoppet ut av vinduene

innenriks

Én voksen fikk mindre brannskader i forbindelse med evakueringen søndag. Politiet fikk melding om brannen klokka 23.48 søndag kveld, opplyser operasjonsleder André Kråkenes til NTB.

– Politi hadde veldig lang utrykningsvei og ankom senere. Det er åpne flammer der nå, men alle beboere har klart å evakuere seg selv, sier Kråkenes til NTB et kvarter senere.

Da brannvesen og ambulanse kom fram til boligen rett før midnatt, var huset overtent. En time senere pågår slukkingen ennå, i andre etasje av huset.

Ifølge politiet skal det ha vært temmelig dramatisk mens flammene spredte seg i boligen.

– Vi hadde ikke oversikt over hvor mange som befant seg i boligen, men fire er folkeregistrert der. De som var der, måtte hoppe ut av vinduene for å komme seg i sikkerhet, det er kanskje et par etasjer. Én person sto igjen inne, og de andre fikk fatt i en stige og hjalp vedkommende ut, sier Kråkenes.

Politiet opplyser at det ikke er meldt om spredningsfare til andre hus.

(©NTB)