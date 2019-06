Venstre vil samarbeide med MDG i Oslo

innenriks

Venstre i Oslo inviterer MDG til «samtaler om å danne et nytt, sentrum-høyre byråd etter valget, dersom valgresultatet skulle gi grunnlag for det», heter det i et brev fra Venstres toppkandidat Hallstein Bjerke (V).

– Dette er ment oppriktig, det er ikke spill. Jeg tror helt oppriktig at dette er den beste måten å styre byen på, sier han til avisen.

Bjerke understreker at Venstre også i år går til valg på at et borgerlig flertall skal gi nytt byråd. «Takk, men nei takk!", er svaret fra MDGs Lan Marie Berg.

– Vi er opptatt av at den grønne utviklingen i Oslo ikke må stoppe opp, derfor går vi til valg på fortsatt byråd med Ap og SV. Sammen med dem har vi redusert biltrafikken, gjort luften renere og styrket kollektivtilbudet. Samtidig ser vi at Høyre og Venstre, sammen med Frp kjemper for nye motorveier inn til Oslo, skriver hun i en epost.

