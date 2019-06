innenriks

Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 23.02 lørdag kveld.

Politiet meldte først at to var kritisk skadd, men korrigerer rett før midnatt til at ingen av de tre er alvorlig skadd. Samtlige fraktes til Gjøvik sykehus.

En av de skadde satt fastklemt i en av bilene, men ble frigjort av redningsmannskaper.

