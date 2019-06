Pride-paraden av stabelen i Oslo

innenriks

Prideuken, som ble sparket i gang forrige fredag, avsluttes lørdag med en parade gjennom Oslos gater. I forkant av paraden har arrangører holdt kunstutstillinger og debatter om kjønn, likestilling og seksuell identitet.

– Dagen i dag blir en festdag. Vi skal markere rettighetskampen for skeive og feire rettighetene vi har fått. Hele byen samles i en kjempestor folkefest, sier festivalsjef Fredrik Dreyer i Oslo Pride til NTB.

– Vi vet at det fremdeles er holdninger i samfunnet som gjør at folk ikke har tryggheten som skal til, for å leve de livene de lever, fortsetter han.

Startet på Grønland

Oslo Pride arrangeres av hundrevis av frivillige i FRI Oslo og Akershus. Paraden startet lørdag ettermiddag på Grønland i Oslo.

– I Oslo viser vi dag at Oslo vil være en raus og inkluderende by med plass til alle. Det er en stor festdag som markerer frihet og kjærlighet, men også at det er 50 år siden det første opprøret ved Stonewall, sier ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo.

I år ventes 4 millioner besøkende til World Pride i New York, som også skal markere 50-årsjubileet til Stonewall-opprøret i byen.

Borgen mener at det fortsatt er mye jobb gjenstår før alle får lov til å leve ut sin legning.

– Det er fortsatt mange som syns det er vanskelig, ikke minst også blant minoriteter. Derfor er denne dagen så viktig, for å vise at det er stor enighet om at folk skal få leve ut sin kjærlighet, sier Borgen.

40.000 deltok i fjor

Torsdag denne uken besøkte kronprinsparet Pride Park i Oslo. Det var første gangen de besøkte arrangementet.

– Dette er en viktig anerkjennelse av Oslo Pride og menneskerettigheter, og kan bidra til å sende et positivt signal til resten av samfunnet, sa leder Ingvild Endestad for FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i forbindelse med besøket.

I fjor hadde paraden rundt 40.000 deltakere og 200.000 tilskuere i stekende solskinn.

