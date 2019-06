En mann omkom i drukningsulykke i Kopervik

innenriks

Mannen var bevisstløs da han ble tatt opp på land og det ble gjennomført hjerte- og lungeredning. Han ble fløyet til Stavanger Universitetssykehus, der han døde, opplyser operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet fikk klokken 10.38 melding om at to personer hadde falt i sjøen da de var om bord i en større fritidsbåt som lå fortøyd til Hovedkaia i Kopervik. Den andre personen, en mann i 60-årene, fremsto som uskadd og ble tatt med i ambulanse til Haugesund sykehus for sjekk.

De pårørende er varslet og ulykken blir rutinemessig etterforsket av politiet.

