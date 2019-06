innenriks

Stortingets direktør Marianne Andreassen og Multiconsults konsernsjef Grethe Bergly er fornøyd med at begge parter nå kan legge denne saken bak seg.

Det har vært et utfordrende byggeprosjekt for både Stortinget og Multiconsult, med viktige læringspunkter for begge, heter det i en pressemelding fra Stortinget.

Forliket går ut på at Multiconsult dels betaler erstatning til Stortinget, og dels gir et prisavslag på sitt honorar i prosjektet. Samlet er beløpet på 55 millioner kroner.