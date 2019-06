Fem menn tiltalt etter stort amfetaminbeslag i Tromsø

innenriks

De fem er tiltalt for innførsel, oppbevaring og salg av amfetamin, eller medvirkning til dette, heter det i en pressemelding fra statsadvokaten i Troms og Finnmark fredag. Stoffet har kommet til Tromsø ved to anledninger, et parti på 17 kilo høsten 2016 og et parti på 70 kilo høsten 2017.

To av de fem tiltalte er to tidligere tromsøadvokater i 40-årene. I tillegg er en norsk statsborger, en tysk og en bulgarsk statsborger tiltalt i saken.

Statsadvokaten opplyser at handlingene i tiltalen vurderes som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe.

– Det vil bli vurdert tiltale mot ytterligere en person for samme forhold. Dette gjelder en tysk statsborger som for tiden sitter i varetekt i Spania, men ventes overført til Norge med det første. For en annen siktet, tysk statsborger, overføres straffesaken til tyske myndigheter for videre oppfølging.

Saken skal etter planen starte opp i Nord Troms tingrett i Tromsø den 30. september. Retten har satt at fem uker til saken.

Advokat Reidar Steinsvik, som forsvarer den bulgarske mannen, sier til TV 2 at hans klient nekter straffskyld. En av advokatene erkjenner delvis straffskyld.

– Han erkjenner delvis straffskyld, fordi han har hatt befatning med to kilo amfetamin, sier advokat Jan Christian Kvanvik til TV 2.

(©NTB)