– Jeg er opprørt og sint. De uakseptable forholdene i svineproduksjonen som Brennpunkt avdekker, gjør meg uvel og skuffa. Dyreplageri er et lovbrudd og skal slås hardt ned på, sier Bollestad i en kommentar til dokumentaren, som ble sendt onsdag.

Bollestad slår fast at dyr i Norge ikke skal lide.

– Filmen viser dårlige holdninger og en forkastelig ukultur hos dem som har slike forhold i fjøset sitt. Bønder som ikke behandler dyrene sine bra, har ikke noe i landbruket å gjøre, understreker hun.

Bollestad vil nå ta initiativ til et møte med næringen.

– Det er viktig for meg at både myndighetene og næringen nå fortsetter arbeidet for å hindre at bønder behandler dyrene på en uforsvarlig måte. Jeg vil be om et møte så fort som mulig med næringen og Mattilsynet for å drøfte hva vi ytterligere skal gjøre for å unngå slike forhold, sier hun.

