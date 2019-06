FNB størst i Bergen i ny måling

innenriks

Bompengepartiet får 22,1 prosent oppslutning i Bergensavisens junimåling, opp med 1,4 prosentpoeng siden mai.

– Dette er en god nyhet. Vi går fram fra forrige BA-måling, sier FNB-leder Trym Aafløy.

Ap får 16,9 prosent oppslutning, en nedgang på 1,8 prosentpoeng siden mai. Siden valget i 2015 har partiet mistet halvparten av sine velgere i byen. Høyre går ned 3,8 prosentpoeng til 21,2 prosent.

– Dette er langt fra det resultatet vi ønsker oss på valgdagen. Vi kommer til å stå på hver dag fram til valget for å skape et Bergen for fremtiden, sier Aps byrådslederkandidat Roger Valhammer.

Det er ikke første gang FNB topper en måling i Bergen. I en meningsmåling i Bergens Tidende 21. mai fikk FNB 25,4 prosents oppslutning og var med det Bergens største parti.

