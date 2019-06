Airbnb vokste kraftig i 2018

innenriks

Til sammen var det i Norge i fjor nesten 4,5 millioner solgte romdøgn gjennom Airbnb, viser tall analysebyrået Capia har kommet fram til på oppdrag fra NHO Reiseliv. Det utgjør en femdel av overnattingsmarkedet.

Direktør Kristin Krohn Devold for NHO Reiseliv uttrykker bekymringen over utviklingen.

– Airbnb utgjør nå en reell trussel for det etablerte hotellmarkedet, som åpenbart mister gjester til Airbnb. Nå må norske myndigheter iverksette rapporteringsplikt for Airbnb-utleieres inntekter, og for all del ikke gjøre noe som kan forverre konkurransesituasjonen til hotellene, sier hun.

I Danmark, hvor Airbnb-kapasiteten er større enn hele hotellnæringen, får Airbnb rapporteringsplikt for alle inntekter hver utleier mottar fra 1. juli. Her til lands har regjeringen foreslått det samme fra 1. januar 2020.

Capia beregner at den samlede inntekten fra Airbnb-utleie er på 2,3 milliarder kroner. Det er en økning på 40 prosent sammenlignet med året før. Den skattepliktige inntekten er på 1,8 milliarder.

Airbnb bestrider tallene NHO Reiseliv har lagt fram. Selskapet hevder at det har bidratt med 1,4 milliarder kroner til den norske økonomien i 2017.

– Disse tallene er gale og et skamløst forsøk fra en hotellorganisasjon som vil beskytte egne interesser. De ønsker å stemple lokale verter som sørger for turistmessige fordeler over hele Norge, sier Airbnb i en pressemelding til NTB.

