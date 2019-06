Ingen enighet om Oslo-budsjettet

innenriks

– Vi er ikke enige og vi blir ikke enige, sier Rødts gruppeleder Eivor Evenrud til TV 2.

Onsdag skal bystyret vedta revidert budsjett. Stridens kjerne er husleien for vanskeligstilte i Oslos kommunale boliger.

Rødt vil senke leien med 3.000 kroner i måneden med umiddelbar virkning, noe partiet vil bruke 172 millioner kroner på. Byrådet har, ifølge Evenrud, foreslått å bruke 20 millioner kroner på å fryse husleien.

– Det synliggjør hvor langt vi står fra hverandre. Jeg synes nesten det er frekt overfor dem som har fått en kraftig økning i husleien, sier Evenrud.

– Jeg er overrasket over at Rødt ikke støtter vårt forslag og er ikke enig i at vi ikke har argumentert godt for hvorfor de har ett dårlig forslag, sier Aps gruppeleder i Oslo, Frode Jacobsen.

Gruppeleder for Høyre, og byrådslederkandidat ved høstens valg, Eirik Lae Solberg, sier at de borgerlige partiene vurderer å stemme for Rødts forslag.

