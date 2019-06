Vinstra-drapet: Aktor legger fram filmmanus som bevis

innenriks

Bevisoppgaven viser at statsadvokat Jo Christian Jordet vil presentere funnene i rettssaken som begynner mandag, skriver TV 2.

Tiden før drapet kan bli et sentralt bevistema i retten. I tidligere fengslingskjennelser har retten fastslått at drapet fremstår nøye planlagt.

Blant beslagene som skal legges fram, er det påtalemyndigheten kaller et voldtektsmanus, en historie om en jente som blør i hjel, et filmmanus, et drapsdikt med tittelen «The Dead Ones», samt guttens dagbok.

Verken bistandsadvokat Nina Hjortdal eller forsvarer, advokat Nora Hallén, ønsket å kommentere bevisoppgaven, skriver TV 2.

20 stikk

I tiltalen fremgår det at gutten stakk den 16 år gamle jenta 20 ganger med kniv i et boligområde på Sorperoa på Vinstra i Oppland.

Hun døde etter kort tid av forblødning. De to hadde gått i samme klasse på ungdomsskolen og nylig begynt på samme videregående skole da drapet skjedde. Han ble pågrepet på åstedet kort etter.

Videre er 17-åringen tiltalt for grov kroppsskade etter å ha stukket en nabo som kom til åstedet og forsøkte å gripe inn. Mannen i 50-årene ble påført to dype kutt i leggen og måtte behandles på sykehus.

Det er gitt en halvannen rettsdag til den tiltaltes forklaring. 17-åringen bestrider ingen av handlingene han er tiltalt for, men mener at han selv ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Tilregnelighet

Påtalemyndigheten mener det ikke er grunnlag for å legge ned påstand om ordinær straff for 17-åringen.

I tiltalen tar Jordet uttrykkelig forbehold om at han likevel kan nedlegge påstand om fengselsstraff eller forvaring. Aktoratet vil i så fall basere det på den totale bevisføringen i retten.

– Når vi nå har tatt ut en tiltale, så mener vi at det ikke er tilstrekkelig bevis for at han var tilregnelig. Da er alternativet dom for tvungent psykisk helsevern. Det er det tiltalen lyder på. Dersom vi imidlertid som følge av bevisførselen mener å ha sterke nok bevis for at han var tilregnelig, så vil det bli nedlagt påstand om straff. Det er fengsel eller forvaring, sier han til NTB.

De sakkyndige mener det er fare for at gutten vil begå nye alvorlige straffbare handlinger. Det vises til at han har vist interesse for ekstrem vold både før og etter at han ble fengslet, og at han ved å drepe jenta har vist at han kan omsette fantasier til handling.

