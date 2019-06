Drapstiltalt 17-åring erkjenner ikke straffskyld

innenriks

Hans forsvarer, advokat Nora Hallén, forklarte at hennes klient ikke var å anse som tilregnelig i gjerningsøyeblikket, og at vilkårene for skyld dermed ikke er oppfylt.

– De faktiske forhold er erkjent. Han har forklart seg om drapet og det som skjedde i forkant. Jeg er enig med påtalemyndigheten om det sentrale, tilregnelighet og gjentakelsesfare, sa forsvareren.

17-åringen svarte unnvikende på dommerens spørsmål, men svarte tydelig nei på de to skyldspørsmålene i tiltalen, drapet på Laura Iris Haugen (16) på Vinstra i oktober i fjor og grov kroppsskade mot naboen i 50-årene som forsøkte å forhindre drapet.

Han satt rolig ved siden av sin forsvarer, så tidvis ned i bordet, gjespet innimellom, bladde i saksdokumenter og så ut i luften.

Preget for livet

Mannen som forsøkte å forhindre drapet, inntok vitneboksen først. Han ble selv påført to dype knivstikk i leggen, fikk behandling på sykehus og var sykmeldt i nesten to måneder som følge av angrepet.

Han forklarte at han hadde sett tiltalte sju–åtte ganger i området i løpet av våren og sommeren, alltid alene.

Den aktuelle dagen satt han på traktoren da han så gutten komme gjennom grinden på gården mens han dro jenta etter. Hun var ustø og veivet med armene. Han hoppet av traktoren og ba ham slippe jenta.

Da han ikke etterkom dette, gikk han mot gutten som gjorde motstand. I basketaket ble han knivstukket og trakk seg litt tilbake. Samtidig kom jentas mor kjørende i bil, og han ropte til henne at gutten hadde kniv. Da han snudde seg, så han at tiltalte satt over jenta og hogde henne gjentatte ganger med kniv.

– Det har vært helt forferdelig å ha de bildene i hodet og samtidig daglig se familien sønderknust. Det er skikkelig tøft. Livskvaliteten er betydelig redusert. Denne fantastiske nabojenta ble drept på en så grusom måte, og det vil prege meg resten av livet, forklarte han.

Ringte på døra

Aktor, statsadvokat Jo Christian Jordet, sa i sin innledning at gutten hadde en avstandsfascinasjon til jenta. De hadde ingen relasjon utover at de vokste opp på Vinstra. De gikk i samme klasse på ungdomsskolen og begynte på samme videregående, men på forskjellige linjer.

– Han har forklart at han hadde tenkt å drepe henne i lengre tid før drapet og så voldsvideoer før han syklet til skolen den dagen, sa Jordet.

Etter skolen syklet han til huset der hun bodde. Han ringte på, hun åpnet og ble angrepet i gangen. Jenta var da alene hjemme.

Etter lunsj fortsetter rettsdagen med tiltaltes egen forklaring. Hele tirsdag er også satt av til 17-åringens forklaring.

