To menn pågrepet etter brann i Agder

innenriks

Brannen oppsto lørdag. Bygget inneholdt både en bolig og et forretningslokale. Politiet tror brannen er påsatt, og de to mennene på 46 og 19 år, er mistenkt i saken, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til NTB.

De to ble pågrepet lørdag. Under pågripelsen slo og sparket de to politifolk, noe som førte til at disse to måtte oppsøke legevakten.

– Det er ikke snakk om alvorlig skade på politifolkene, men mer enn nok skade til at de to mennene anmeldes, sier Hyberg.

Brannen skjedde i et bygg i Konsmo. Meldingen om brannen kom like før klokken 17.00 lørdag.

Mennene har en tilknytning til forretningslokalet, men det er uklart om de også har en tilknytning til boligen, sier Hyberg.

De to skal avhøres i løpet av søndag. Ingen personer ble skadd i brannen.

(©NTB)