Mann siktet for å ha satt i gang stor redningsaksjon i Telemark

innenriks

Den 24 år gamle mannen siktes også for å ha ført båt i alkoholpåvirket tilstand.

Politiet fikk melding klokken 00.56 natt til søndag om at en båt kjørte i ring i Brevik. Fritidsbåten kolliderte med land og sank. Føreren av båten, som selv kom seg på land, forklarte at det var to andre i båten, og en stor redningsaksjon ble derfor igangsatt.

Om lag to timer etter at politiet fikk melding om hendelsen, endret mannen forklaring. Da forklarte han at han var alene i båten.

– Han forklarte til politiet at det hadde vært flere i båten, men det var veldig lite konkret. Da han ble mer edru og kom til seg selv igjen, forteller han at han løy for å slippe unna straff for promillekjøring, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

Johnsrud opplyser at mannen er tidligere straffedømt.

Flere dykkere, redningsskøyte, en Røde Kors-båt og et SeaKing redningshelikopter ble satt inn i søket.

Båten kolliderte med et fjell eller det ene brukaret, som er en del av understellet, til Brevikbrua. 24-åringen kom fra hendelsen tilsynelatende uten fysiske skader.

Politiet har antakelser på hvor båten ligger, og den vil trolig blir hevet på dagtid søndag.

(©NTB)