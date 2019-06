Politiet stoppet SIAN-demonstrasjon da Koranen ble kastet i bakken

innenriks

Hendelsen skjedde omtrent klokka 15.00 på Strømsø torg i Drammen sentrum. Flere motstandere av den antimuslimske organisasjonen var til stede under demonstrasjonen.

– Det var mange som fikk med seg da det skjedde. På et tidspunktet var det en fra SIAN-gruppa som kastet Koranen i bakken. Da var det flere som reagerte, og vi så det som heldig å avslutte demonstrasjonen 20 minutter før tiden, sier operasjonsleder Inge Lansrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

Politiets operasjonsleder opplyser at det gikk rolig for seg og at partene raskt gikk hver sin retning. Det ble ikke delt ut forelegg eller foretatt noen pågripelser i forbindelse med demonstrasjonen.

