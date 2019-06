Idrettsleder dømt for overgrep mot barn

innenriks

Overgrepene skjedde ved to ulike anledninger i fjor sommer, ifølge den ferske dommen fra Oslo tingrett.

Begge hendelsene skal ifølge dommen ha skjedd ved mannens bolig. Mannen skal også ha forsøkt å få den yngste jenta til å beføle han, ifølge ABC Nyheter.

Politiet ble varslet etter at den ene jenta skal ha kommet gråtende hjem og fortalt foreldrene hva som hadde skjedd

Mannen er også dømt for å ha oppbevart betydelige mengder overgrepsmateriale. I tillegg er han dømt for besittelse av to revolvere – uten å ha hatt tillatelse. Han er også dømt til å betale 30.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av de to fornærmede barna.

Idrettslederen erkjenner ikke straffskyld i tiltalepunktene som omhandlet overgrep og overgrepsforsøk.

– Min klient er ikke enig med rettens bevisvurdering i dommen, sier mannens forsvarer Vegard Hunstad til ABC Nyheter.

