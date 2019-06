Mann (42) fra Bærum siktet for terrorfinansiering

innenriks

Mannen er siktet for å ha støttet IS ved å ha sendt penger til Syria, opplyser seniorrådgiver Martin Bernsen til avisa.

Politiet pågrep onsdag to personer i Bærum for terrorfinansiering. Den ene ble løslatt etter avhør, mens den andre fremstilles for varetektsfengsling torsdag.

Ifølge VG tilhører den siktede miljøet rundt Egzon Avdyli, som kjempet med IS i Syria. 42-åringen er tidligere dømt for brudd på våpenloven.

Etter det TV 2 kjenner til, er en nær slektning av de to siktede en fremmedkriger som dro til Syria.

