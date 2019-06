Kritisk for kvinne etter frontkollisjon på Strynefjellet

innenriks

En norsk kvinne i 20-årene, som satt i samme bil som 50-åringen, ble også kritisk skadd i kollisjonen. Hennes tilstand skal nå være stabil, skriver Bergens Tidende.

De to ble fløyet med luftambulanse til henholdsvis Trondheim og Ålesund.

Trafikkulykken skjedde onsdag ettermiddag ved 17-tiden på riksvei 15 i nærheten av fylkesgrensen til Sogn og Fjordane.

– Vi har avhørt tre vitner som kom kjørende bak og som så ulykken. De forteller at den ene bilen kom over i motgående kjørebane. Det er beslaglagt et førerkort i saken, sier politibetjent Roger Haugen ved Lom lensmannskontor til BT.

I den ene bilen satt tre indere bosatt i USA, mens det i den andre bilen satt tre engelskmenn og to norske. De to som ble kritisk skadd satt i den sistnevnte bilen, men det er foreløpig ikke kjent hvilken av de to bilene som kom over i motgående kjørebane. Ingen av de to som ble kritisk skadd skal ha sittet bak rattet da det smalt.

De øvrige seks ble sendt til henholdsvis sykehuset på Lillehammer og Førde. Tilstanden deres er ukjent.

(©NTB)