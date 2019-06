Mann frifunnet for forsøk på barneekteskap

innenriks

Politiet har ment at mannen høsten 2015 forsøkte å gifte seg med en da fjorten år gammel jente. Nylig la aktor ned en påstand om fengsel i to år og åtte måneder. Mannen har i retten hevdet at han trodde jenta var langt eldre. Det ble han trodd på i Sunnmøre tingrett, som besluttet frifinnelse av ham, skriver NRK.

Det går fram av dommen at det er bevist utover en rimelig tvil at mannen forsøkte å inngå ekteskap med den fornærmede jenta, hvor det ble holdt både forlovelsesfest- og bryllupsfest.

Mannen ble frifunnet for både forsøk på barneekteskap og flere tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år, ettersom det har vært tvil rundt jentas alder.

Reidar Andresen, som er mannens forsvarer, sier mannen er lettet over frifinnelsen.

– Han har til tider følt seg helt maktesløs i møte med påstandene mot seg, så han er veldig glad for å ha bli trodd. Som han sa i retten, så hadde han ikke et ønske om å gifte seg med noen som var under lovlig aldersgrense, sier Andresen.

Den fornærmede jentas forsvarer, Anne Grete Ludvigsen, ble overrasket over rettens avgjørelse.

– Jeg er svært overrasket over avgjørelsen i tingretten, skriver hun i en tekstmelding til NRK. Hun vil ikke kommentere saken ytterligere før hun har snakket med sin klient.

Dommen viser til at familien til jenta skal ha opplyst at hun var over 16 år, og det skal ha blitt lagt fram dokumenter som bekreftet dette. Foreldrene er ifølge NRK under etterforskning, men det er ikke tatt ut tiltale.

(©NTB)