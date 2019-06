Stortinget skal kartlegge trusler og seksuell trakassering

innenriks

– Det skal være trygt for kvinner og menn å jobbe på Stortinget, både som folkevalgt, i partigruppene og som ansatte. Det innebærer et arbeidsmiljø fritt for trakassering og trusler, sier stortingspresident Tone W. Trøen (H).

85 prosent av kvinnelige parlamentarikere i europeiske land har vært utsatt for psykisk vold i arbeidstiden. Det kom fram i en undersøkelse fra Den interparlemtnariske union (IPU) og Europarådets parlamentarikerforsalming (PACE) fra i fjor.

I undersøkelsen svarte 47 prosent at de hadde mottatt drapstrusler eller voldtektstrusler. Totalt ble 123 kvinner fra 45 ulike europeiske land intervjuet.

– Selv om undersøkelsen baserer seg på et begrenset utvalg intervjuobjekter er tallene så alvorlige at vi må følge opp med å undersøke hvordan situasjonen er i vårt storting, sier Trøen.

I Sverige har det blitt gjennomført en kartlegging av hvordan dagens situasjon er i Riksdagen. Kartleggingen viste blant annet at særlig unge kvinner kjenner seg mer utrygge, og at de opplever manglende tillit, og at de ofte blir utsatt for hersketeknikker.

