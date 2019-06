innenriks

Flyet var på vei fra København til Reykjavik da det måtte nødlande i Stavanger.

Nødlandingen ble utført kontrollert, opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge på Twitter. Alle nødetater og Redningstjenesten var varslet og i beredskap ved nødlandingen.

Til VG sier Avinors pressetalsmann at flyet varslet om at det hadde motorproblemer, og at det landet uten problemer.

Ifølge Stavanger Aftenblad hadde flyet fått stopp i den ene motoren. Det skal ha vært 184 passasjerer om bord.

