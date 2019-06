Mann død etter knivstikking i Sandefjord

innenriks

Politiet meldte om hendelsen like før 18.30.

En mann ble umiddelbart fraktet med ambulanse til sykehus. Mannen hadde kuttskader og var ikke ved bevissthet da han ble fraktet bort.

Kort tid etterpå meldte politiet om at ytterligere en mann var fraktet til sykehuset. Like etterpå meldte politiet først om at de hadde kontroll på tre personer og deretter ytterligere to – altså til sammen fem personer.

Ingen foreløpige mistenke

– De er blitt innbrakt til politistasjonen, hvor de nå blir avhørt. De har alle sammen foreløpig status som vitner i saken. Det har vært et uoversiktlig åsted med mange personer involvert, og statusen til disse fem personene kan bli endret senere, sier operasjonsleder Jan Christian Johnsrud i Sørvest politidistrikt til NTB.

Alle de involverte i saken, inkludert den avdøde mannen, er norske statsborgere.

Mannen, som politiet bekreftet død ved 21.40-tiden, var i 20-årene. Hans pårørende er blitt informert.

Uklart hendelsesforløp

– Vi mener å ha kontroll på de sentralene vitnene i saken. Hva som har skjedd på åstedet i forkant av politiets ankomst er foreløpig uklart og vil bli etterforsket videre, sier påtaleansvarlig An-Eline Rimstad Johansen til NTB.

Hun opplyser om at den andre skadde mannen etter forholdene har det greit og at han vil bli avhørt av politiet i løpet av kvelden. Han har også foreløpig status som vitne i saken.

– Krimteknikere er nå på plass for å undersøke åstedet. Vi vil også jobbe videre med innhenting av informasjon fra vitnene. Vi etterforsker dette som et mistenkelig dødsfall, og det er ingen drapsetterforskning, understreker Johansen.

(©NTB)