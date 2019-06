Fortsatt livstruende for gutt etter badeulykke i Kabelvåg

innenriks

– Tilstanden til gutten som var i ei badeulykke i Lofoten fredag ettermiddag, er uforandret lørdag morgen. Han behandles fortsatt for kritiske og livstruende skader på UNN Tromsø, opplyser Universitetssykehuset i Nord-Norge på Twitter lørdag.

Ulykken skjedde da gutten badet ved Madsvatnet i Kabelvåg sammen med to andre gutter fredag ettermiddag. Klokka 15.45 fikk politiet melding om at han ikke var kommet opp etter badingen, og at de to andre guttene hadde mistet ham av syne. Først en time senere ble gutten funnet og hentet opp av vannet.

Ambulansehelikopter, brannmannskaper og redningsdykkere bidro i søket etter gutten, og det ble utført livreddende førstehjelp av ambulansepersonell før gutten ble fløyet med luftambulansen til universitetssykehuset i Tromsø.

Vågan kommune satte krisestab fredag ettermiddag, skriver Lofotposten. Alle berørte elever og deres foreldre er invitert til et informasjonsmøte på Kabelvåg ungdomsskole lørdag klokken 12, forteller ordfører Eivind Holst til avisen.

