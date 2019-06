Basehopper døde etter fall i vannet i Stryn

innenriks

Politiet varslet om hendelsen 0.32 natt til lørdag. Både et redningshelikopter og et ambulansehelikopter rykket ut til stedet i tillegg til øvrige nødetater.

– Vi har fått opplyst at det var to personer som drev med basehopping på stedet og at den ene av dem falt i vannet i forbindelse med dette, opplyste operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt til NTB ved 2.30-tiden.

Hopperen, en mann i 20-årene, skal ha brukt en såkalt vingedrakt da han landet i vannet.

Den skadde hopperen ble tatt på land av folk på stedet og det ble utført førstehjelp før helikopteret fraktet pasienten til sykehuset i Førde. Klokka 4.42 meldte politiet at mannen er erklært død.

Politiet jobbet natt til lørdag med å varsle den dødes pårørende. Ulykken vil bli videre undersøkt av tjenestemenn ved Eid lensmannsdistrikt.

