Supplyskip traff Statfjord A-plattformen – personell evakuert

innenriks

Statfjord A er i revisjonsstans, og det var derfor ikke produksjon på plattformen da hendelsen skjedde klokka 1.55

Det nesten 80 meter lange supplyfartøyet PSV Sjøborg var i gang med lasteoperasjoner og hadde tolv personer om bord da det kom ut av posisjon og støtte sammen med plattformen, opplyser Equinor i en pressemelding fredag morgen.

Evakuerte personell

Equinor har mønstret sin beredskapsorganisasjon for å bistå installasjonen. Skadeomfanget på plattformen er ikke avklart ennå. Skader på livbåter og behovet for å avklare omfanget av sammenstøtet har gjort at personell er blitt flyttet fra Statfjord A til nærliggende installasjon.

– To søk og redningshelikopter (SAR) samt et helikopter fra Hovedredningssentralen har natt til fredag fløyet folk fra Statfjord A til Statfjord B og C, og Gullfaks A. Områdeberedskapsfartøyet Stril Herkules er på feltet og bistår installasjonen med å avklare skadeomfanget, opplyser Equinor.

Totalt er 218 av plattformens personell på 276 personer evakuerte fra Statfjord A.

Ingen skadde om bord

PSV Sjøborg er på vei til land for egen maskin etter sammenstøtet.

Skipet eies av Skansi Offshore på Færøyene og jobber hovedsakelig på norsk side av Nordsjøen, men har også hatt oppdrag i britisk sektor, i Aberdeen og i Nederland etter at det ble sjøsatt i 2011.

– Ingen av de om bord har fått skader, heldigvis. Vi har heller ikke fått skader på skroget. Vi vet ikke hvorfor vi kom ut av posisjon og vil undersøke dette grundig. Det var ikke dårlig vær i området i natt, sier administrerende direktør Jens Meinhard Rasmussen i Skansi til NRK.