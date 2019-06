Russisk kvinne reddes ned fra fjell i Bergen

innenriks

Vest politidistrikt har sendt ut mannskap fra politiets hundepatrulje, Røde Kors og Norske redningshunder for å finne kvinnen, som befinner seg i Byfjellene, i nærheten av Borgavatnet.

– Vi fikk melding fra henne klokka 1.53 via AMK, det var litt språklige utfordringer siden hun er russisk, og hun sa bare hun var på et fjell. Vi har jo noen fjell å velge mellom her, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre til NTB.

Etter å ha fått inn en tolk og noen kjennetegn å gå etter, mener politiet å vite hvor kvinnen er, drøyt to timer senere.

– Nå er det egentlig bare å komme seg dit, utfordringen er at det er veldig dårlig sikt og tett skodde ennå. Vi har sporadisk kontakt med henne, på russisk. Hun er engstelig og fryser, men skal ikke være fysisk skadd, sier Sætre.

