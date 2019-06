Mange med magesyke i Askøy – minst ti innlagt

innenriks

Askøy kommune orienterte om smittemistanken først torsdag kveld og opplyste da i en pressemelding at 50 personer har vært på legevakten, og at sju personer har blitt sendt til Haukeland universitetssjukehus for nærmere undersøkelser.

NRK melder natt til fredag at rundt ti personer er innlagt på sykehus og at det er mer enn 50 som har kontaktet legevakt. Sannsynligvis er det ganske mange flere som har vært smittet hvis det har vært bakterier i drikkevannet, og på Askøy kommunes Facebook-side og i lokale medier florerer det av historier om familier som har vært svært syke med de nevnte symptomene denne uka: magesmerter, diaré og feber.

– Vi begynte å få en del meldinger rundt omkring. Litt i går, flere i dag. Noen våkne sykepleiere begynte å telle opp. Da fant de ut at det var en vesentlig opphoping av symptomer på mage- og tarminfeksjon i et begrenset boområde, sier Christian Redisch, kommuneoverlege i Askøy kommune til Bergens Tidende.

Satt krisestab

«På grunn av mistanke om smitte via næringsmiddelkjeden, der vannet kan være en av mulighetene til smitte, iverksettes kokevarsel», skriver Askøy kommune i en tekstmelding til innbyggerne torsdag kveld.

Bemanningen på legevakten i Askøy er økt, skriver kommunen. Samtidig blir beboere oppfordret til å koke vannet.

– Vi har satt krisestab på Rådhuset. Varselet gjelder for hele den søndre delen av kommunen, og vi ber innbyggerne rette seg etter dette, sier Jørgen Skogedal på Askøy kommunes vakttelefon til Bergens Tidende.

Vannprøver sendt til laboratorium

Fungerende smittevernlege i kommunen, Thomas Hettland, oppfordrer alle som er dårlige, til å kontakte legevakten. Det gjelder også personer med dårlig allmenntilstand.

Askøyværingen skriver at vannprøver er sendt til laboratorium. Det er ventet at et svar vil komme i løpet av fredag formiddag.

Kleppe vannverk forsyner mellom 10.000 og 15.000 personer med vann.

Seksjonsleder for vann og avløp i Askøy, Anton Bøe, understreker overfor NRK torsdag kveld at det ikke er sikkert at drikkevannet er smittekilden.

– Men vi er opptatt av å sikre at bakterien eventuelt ikke sprer seg fra Kleppe vannverk, og har blant annet tilsatt mer klor, sier han.

