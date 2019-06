Skademeldinger strømmer inn etter uværet

innenriks

– Vi har mottatt hundre skader så langt i dag. Det meste er lynskader, men det er også flere vannskader. Det har vært en del oversvømte kjellere og skader som følge av utette tak. Skadene er spredt utover Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo. Det er absolutt mest privatskader, opplyser kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige til NTB.

Så langt er det nesten ikke kommet inn skademeldinger fra næringsvirksomhet.

– Mange har ennå ikke meldt skader, og det vil trolig skje flere skader ut over natta.

– Vi regner med at mange vil ta kontakt i morgen, og de nærmeste dagene, sier Rysstad. Han regner med at skadetallene vil øke kraftig når alt skal oppsummeres, og kan derfor ikke anslå hvor mye totalkostnadene for uværet vil bli. Men det er allerede snakk om mange millioner.

– En innredet kjeller som blir fylt med vann kan koste inntil en halv million kroner å reparere, sier Rysstad.

