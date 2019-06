Russer som er siktet for drapsforsøk, erkjenner ikke straffskyld

innenriks

Han sier at han ikke husker hva som skjedde, opplyser mannens forsvarer, advokat Per Bjørnar Hegelstad, til VG.

– Spørsmålet om tilregnelighet er sentralt, sier Hegelstad.

Mannen blir ivaretatt av helsepersonell. Han er ennå ikke avhørt, opplyser politiet.

–Vi ønsker å få avhørt han så fort som mulig, men det har til nå ikke vært mulig på grunn av hans helsemessige tilstand, opplyser leder Anne Alræk Solem, leder av seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt.

Mannen, en russisk statsborger i 30-årene, er siktet for drapsforsøk etter at en filippinsk mann ble knivstukket tirsdag. Hendelsen skjedde i morgentimene på Grünerløkka i Oslo. Politiet brukte elektrosjokkvåpen og avfyrte varselskudd under pågripelsen.

Den fornærmede ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. En lunge ble punktert, men han er utenfor livsfare.

I tillegg har fem personer som følte seg truet, levert inn anmeldelser i forbindelse med knivstikkingen.

