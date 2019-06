75 personer har blitt skadd på elsparkesykkel i Oslo i vår

innenriks

Tallene gjelder alle elsparkesykler, også de i privat eie.

Det er flest menn som har blitt skadd. Til sammen har 48 menn og 27 kvinner fått skader. Gjennomsnittsalderen er 29 år.

Det er registrert to alvorlige skader, ti moderate skader og 63 lettere skader. De alvorlige skadene var et brudd i et håndledd og et brudd i en ankel.

Det er imidlertid langt flere som blir skadd på sparkesykkel uten elektrisk motor.

I april og mai registrerte Oslo skadelegevakt totalt 11.516 skader, hvorav 105 var skader på sparkesykkel uten elmotor.

(©NTB)