innenriks

Politiet ble varslet om ulykken klokka 2.41 natt til tirsdag. Det skal bare ha vært én bil som var involvert da den kjørte ut av veien på riksvei 7. De første meldingene lød at det var to personer i bilen og at de hadde kommet seg ut av bilen.

– Begge personer er våkne. En blir kjørt i ambulanse til Voss sjukehus. En blir fraktet i luftambulanse til Haukeland universitetssjukehus i Bergen, opplyser politiet klokka 4.11.

