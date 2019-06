«Oppsiktsvekkende» stabile boligpriser – til tross for rekordsalg

innenriks

– Det begynner å bli oppsiktsvekkende at vi ser nok en måned med stabile boligpriser, for vanligvis ser vi større svingninger i boligmarkedet med både prishopp og korreksjoner, sier leder Terje Buraas i DNB Eiendom.

Eiendom Norges prisstatistikk for mai viser at boligprisene nå er 1,8 prosent høyere enn for et år siden. I mai økte prisene med 0,5 prosent justert for sesongvariasjoner.

Den moderate utviklingen kommer til tross for at det er et voldsomt trykk i markedet, med rekordmange solgte boliger både i mai og så langt i år.

– Jeg kan nesten ikke huske at boligmarkedet har vært så velfungerende over tid. Det er fortsatt høy aktivitet og mange omsetninger, men uten at det påvirker prisutviklingen nevneverdig i verken den ene eller andre retningen. Dette er positivt for både kjøpere og selgere i markedet som er avhengig av forutsigbarhet, sier Buraas.

Rekordsalg

Totalt ble det solgt 10.389 boliger i mai.

– Dette er 7,7 prosent mer enn samme måned i fjor, og dette er med ganske klar margin den maimåneden det er blitt solgt flest boliger siden vi startet opp med denne statistikken i 2003, sa administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, da han la fram tallene onsdag.

Trenden har vart gjennom hele 2019.

– Så langt ligger vi 6,6 prosent høyere enn i fjor på antall solgte boliger, og vi ligger med klar margin høyere enn alle andre år, sa Dreyer.

Men også antall boliger som legges ut til salg er rekordhøyt, og dermed holdes markedet relativt stabilt.

Mange vil ha finansieringsbevis

Det høye trykket merkes ute i bankene som er med og finansierer kjøpene.

Nordea melder om en svært aktiv måned, og på enkelte dager har de hatt rekordmange henvendelser fra kunder som ønsker finansieringsbevis.

– Vi ser også at mange benytter finansieringsbevisene, så det er ikke bare stor interesse og mye utbud av boliger, men også høy omsetning i markedet, sier leder for personmarkedet John Sætre i Nordea Norge.

Selv om aktiviteten er høy, forventer ikke banken at prisene vil skyte i været framover.

– Våre økonomer tror prisutviklingen på boliger vil være moderat gjennom 2019, sier Sætre.

Relativt stabilt over hele landet

Også Norges Eiendomsmeglerforbund forventer at den moderate prisveksten vil fortsette, og viser til at boligtilbudet er litt høyere enn etterspørselen. Totalt ble det lagt ut 13.750 boliger for salg i mai, mens det altså ble solgt drøyt 10.000 boliger.

– Balansen i markedet gir en situasjon der både selgere og kjøpere kan være relativt fornøyd. Budrundene tar ikke av slik de gjorde i 2016 som var preget av kamp om for få boliger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Tønsberg med Færder på 1,0 prosent, mens den svakeste prisutviklingen var i Asker/Bærum, Follo, Romerike og Trondheim, alle med en nedgang på 0,1 prosent.

– I mai skilte det sentrale østlandsområdet seg ut med en noe svakere prisutvikling enn de fleste andre områdene i Norge. Hittil i år har det imidlertid vært svært små forskjeller i boligprisutviklingen rundt om i landet og utviklingen i markedet er svært stabil, sier Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.