To av tre støtter Frps bompengekrav

innenriks

Undersøkelsen er utført av Ipsos, på oppdrag fra Dagbladet.

936 personer ble stilt følgende spørsmål:

«Mener du at bilister bør bidra til finansiering av kollektiv- og sykkelveiutbygging gjennom bompenger eller mener du at dette bør finansieres på andre måter, eller har du ingen mening om dette?»

65 prosent svarer at kollektiv- og sykkelveiutbygging bør bli finansiert på andre måter, mens 24 prosent mener at bilistene bør betale. De resterende 11 prosentene svarer at de ikke mener noe om saken.

– En så bred forankring i folket er godt å ha med seg inn i det ekstraordinære landsstyremøtet, sier parlamentarisk leder Hans-Andreas Limi i Frp.

Partileder Siv Jensen har kalt inn til ekstraordinært landsstyremøte onsdag, hvor partiet skal ta for seg bompengemisnøyen i partiet. Flere fylkesledere i partiet tatt til orde for at Frp må gå ut av regjeringen hvis det ikke får til kutt i bilistenes bompengeutgifter.

Både Venstre og KrF avviser kravene fra Frp.

(©NTB)