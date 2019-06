Studie: 25 kopper kaffe om dagen er greit for hjertet

innenriks

Studien er omtalt av The Guardian og er basert på svar fra over 8.000 respondenter over hele Storbritannia. Den er utført av forskere ved Queen Mary University of London (QMUL).

Tidligere studier har antydet at kaffedrikking kan føre til åreforkalkning. Det legger press på hjertet, og dermed øker risikoen for hjerteinfarkt og slag.

I arbeidet med studien har forskere delt respondentene inn i tre grupper, basert på hvor mange kopper kaffe de drikker i snitt per dag.

Forskerne kunne slå fast at det ikke er noen større sannsynlighet for åreforkalkning for dem som drikker opp til 25 kopper om dagen, enn for dem som drikker mindre enn én.

Deltakerne i studien gjennomgikk MR-undersøkelser av hjertet og blodbølgetesting, og resultatene var entydige selv etter at faktorer som alder, vekt og røykevaner ble regnet med.

– Selv om vi ikke kan bevise en årsakssammenheng i studien, indikerer forskningen vår at kaffe ikke er så ille for arteriene som tidligere studier har foreslått, sier en av mennene bak studien.

