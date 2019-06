Politiet gjør nye søk etter Trine Frantzen

innenriks

– I etterkant av de kriminaltekniske undersøkelsene på Øvsttun gravplass 15. og 16. mai er politiet blitt kontaktet av nye vitner som har gitt oss konkrete observasjoner fra det aktuelle tidsrommet i 2004. Dette er opplysninger som til nå ikke har vært kjent for politiet, opplyste Vest politidistrikt før helgen.

Opplysningene er så detaljerte og konkrete at politiet har besluttet å gjennomføre ytterligere manuelle søk på nærmere angitt sted ved Øvsttun gravplass.

Søkene starter mandag klokka 9 og avsluttes senest tirsdag klokka 15.

– Området for det aktuelle søket er fortsatt å betrakte som et kriminalteknisk åsted og vil bli gjennomsøkt ved manuell graving på en slik måte at eventuelle bevis ikke går tapt. Det er ikke aktuelt å skanne det nærmere angitte området ved hjelp av georadar på forhånd, ifølge politiet.

– Ved eventuelle funn vil mediene bli orientert når dette ikke kan skade den videre etterforskningen, poengterer politiet.

31-årige Trine Frantzen forsvant fra sitt hjem i Os i Hordaland i mai 2004, men politiet har ikke klart å finne ut hva som har skjedd med henne.

