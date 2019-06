Odin Johannessen ny direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

innenriks

– Vi er svært tilfreds med å få Odin Johannessen på laget, sier styreleder Tore Eugen Kvalheim i NSR.

– Med sin erfaring som en av Forsvarets øverste ledere vil han tilføre NSR og medlemsvirksomhetene verdifull kunnskap og sikkerhetsfaglig kompetanse vi vil kunne dra stor nytte av.

Da det ble kjent at Johannessen skulle gå av som sjef for Hæren, opplyste Forsvaret at han skulle videre i ny jobb sved NATOs hovedkvarter i Brussel. De planene er nå endret.

– Jeg fikk en jobb i NATO, men har valgt å takke ja til jobben i NSR. Det er en unik mulighet for meg til å jobbe innenfor et meget viktig område. Jeg synes samtidig det er litt for tidlig å sitte i ro når man blir pensjonist som 60-åring og nå fikk jeg mulighet til å ta en ny jobb før den tid, sier Johannessen til Forsvarets forum.

Johannessen tiltrer 1. september 2019.

