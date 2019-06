Fiskeridirektoratet opprettholder algeberedskapen

innenriks

– Det er meldt om noe dødelighet på Tortenneset i Ofotfjorden i Nordland søndag. Det er ikke meldt om dødelighet i Troms, opplyser Fiskeridirektoratet.

Det kan se ut til at oppblomstringen er på vei ned.

Det registreres generelt lavere antall alger, cellene er mindre i størrelse og det er observasjoner som tyder på at oppblomstringen eller arten er mindre skadelig, opplyser direktoratet.

De påpeker at det de siste dagene har vært høye konsentrasjoner av alger uten at det har medført til at fisk dør.

Det kan skje at algene blomstrer opp igjen i mindre områder, opplyser de videre.

Fiskeridirektoratets fartøy Rind skal fortsatt være i drift utover uka.

– Vi vil gjøre ny vurdering dag for dag og gradvis trappe ned beredskapen utover uka hvis situasjonen bedrer seg ytterligere.

Dødsalgene har krevd nær 8 millioner fiskeliv de siste ukene, noe som har ført til tap på flere hundre millioner kroner for lakseoppdrettere i landets to nest nordligste fylker.

