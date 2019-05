Kraftig brann i barnehage i Oslo

innenriks

Det skriver politiet på Twitter. De fikk melding om brannen klokken 02.43.

– Det brenner kraftig i barnehagen. Brannvesenet har ikke fått jobbet der så lenge, men de holder på å slukke nå, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB like etter klokken 03.

Hun opplyser at brannen er i et bygg som knytter to hovedbygg i barnehagen sammen.

Oslo brann- og redningsetat (OBRE) har rykket ut med sju brannbiler og er på stedet. De arbeider med å begrense spredningen til de to hovedbyggene.

Vaktkommandør Morten Grimstad sier at det var store flammer på stedet før brannvesenet var framme.

– Vi har foreløpig ikke kontroll på stedet. Flammene har spredt seg litt til det ene bygget, og vi jobber nå med å slukke der, sier han.

Ifølge Grimstad er det ingenting som tilsier at det var folk inne i barnehagebyggene da brannen brøt ut.

Bilder fra stedet viser stor røykutvikling.

