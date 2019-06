54 nye bommer avduket i Oslo – FNB og Frp håper på oppsving

innenriks

Kampen om bompengevelgerne er for alvor i gang i hovedstaden. Med 54 nye bommer natt til lørdag, var både Frp og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) ute for å sanke stemmer blant engasjerte bilister.

Tidligst ute var Frps førstekandidat Aina Stenersen, som var på plass fra klokka 8 ved bomstasjonen ved Østre Gravlund.

I knappe 11 grader og regn holdt hun koken i over fire timer, og fikk etter hvert følge av sju partikollegaer. I tillegg demonstrerte Oslo Frp ved flere andre bommer.

– Det har vært så stort engasjement fra bilistene at jeg ikke har merket kulden eller regnet. Det har vært en kjempeflott opplevelse å oppleve engasjementet mot bompenger, sier Stenersen til NTB.

Tutet og kjørte

Mange av dem som kjørte forbi holdt tomlene opp og tutet, og Stenersen telte selv 100 «tutinger» i tiden hun sto ved bomstasjonen.

Hun mener det nyeste tilskuddet av bomstasjoner er med å gjøre ordningen enda mer usosial, og påpeker at bompengene rammer uavhengig av inntekt.

– Folk betaler bompenger når de skal til butikken, på trening, på jobb og på vei til gravlunden. Smertegrensen er nådd, sier hun.

FNB på plass

Men Frp er ikke alene om å kjempe mot bompengene i hovedstaden. Ved flere bomstasjoner sto også Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) og delte ut klistremerker og valgprogrammer.

Det relativt nye partiet har fått en kraftig oppsving i flere norske byer, men foreløpig har oppturen latt vente på seg i Oslo.

– Hovedgrunnen er at det er nesten to måneder siden sist meningsmåling i Oslo. Vi er veldig spent på målingene som kommer nå framover. Vi opplever en ganske massiv støtte, sier Bjørn Revil, som er førstekandidat for partiet i Oslo.

Nasjonal effekt

Han var på plass ved bommen i Middelthuns gate på Majorstuen lørdag formiddag sammen med rundt 15 partifeller.

– Først og fremst synes vi det er leit at disse nye bommene er kommet. Jeg tror mange er sinte og lei seg over å få sine sosiale muligheter begrenset, og at de blir forhindret av disse bommene. Det tror jeg vi vil merke gjennom at flere vil stemme på oss i valget, sier han.

I Bergen har FNB hatt over 20 prosents oppslutning på flere målinger, og nå merkes også oppgangen nasjonalt. På Dagbladets ferske måling for mai, har FNB 1,7 prosents oppslutning, og puster dermed de to minste regjeringspartiene i nakken.

På den samme meningsmålingen får Venstre 2 prosent og KrF rekordlave 2,3 prosents oppslutning.

Frp ikke bekymret

De nye bommene i Oslo er fordelt på tre såkalte ringer: Indre ring, Osloringen og Bygrensen. Hensikten med det nye systemet er å spre bompengebelastningen på flere.

Under Frps regjeringstid har antallet bomstasjoner økt med 44 prosent. Partiets samferdselspolitikere på Stortinget framholder at det skyldes manglende stortingsflertall for fjerning av ordningen. Partiet har også påpekt at pakkene er vedtatt lokalt.

Stenersen i Oslo Frp er ikke redd for å miste stemmer til FNB på grunn av bompengesaken.

– Vi ønsker alle som jobber mot bompenger velkommen. Vi har lenge kjempet mot bompenger i Oslo bystyre, og det er bra med mer engasjement. Vi har også flere andre saker vi går til valg på, så får velgerne bestemme, sier hun.

