Ytterligere framgang for Sp i fersk meningsmåling

innenriks

Senterpartiet, som er det tredje største partiet på målingen, fortsetter å imponere på meningsmålingene Ipsos MMI har gjort for Dagbladet. Både i mars og april lå partiet på 14,4 prosent, mens de nå er oppe på 15,2 prosent. Med 0,8 prosentpoeng opp er det rekord for partiet.

– Vi har over tid hatt et tydelig budskap: Sikre tjenester nært folk og å ta hele landet i bruk. Det er ikke noe vi har funnet på nettopp, men noe vi har ment og sagt lenge. Stadig flere ser at sentraliseringspolitikken til regjeringen har gått for langt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til avisen.

Ap går ned 1,2 prosentpoeng fra april og ender på 26,9 prosent, mens Høyre ender på 20,7 prosent etter et fall på 3,2 prosentpoeng. Partiet ikke har vært svakere siden november 2015.

KrF går ned 1,6 prosentpoeng på meningsmålingene og ender på 2,3 prosent, noe som er det laveste partiet har fått noensinne på Dagbladets målinger.

Både SV og Venstre går også tilbake, mens Frp, Rødt og MDG alle går fram. Rødt har nå sin femte måned over sperregrensen med en oppslutning på 5,2 prosent, som er en oppgang på 0,6 prosentpoeng fra april.

Dette er tallene: Ap 26,9 (-1,2), Høyre 20,7 (-3,2), Sp 15,2 (+0,8), Frp 12,1 (+2.0), SV 6,3 (-0,5), Rødt 5,2 (+0,6), MDG 4,6 (+1,6), KrF 2,3 (-1,6), Venstre 2,0 (-0,2), Folkeaksjonen nei til mer bompenger 1,7.

936 stemmeberettigede har deltatt i målingen.

