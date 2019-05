Minst 16 sauer drept av ulv på Østlandet

innenriks

Det skriver Eidsvoll Ullensaker Blad.

Tidligere denne uka skal ulven ha drept til sammen 13 sauer i Gjerdrum. Onsdag ble det funnet to dyr i grensetraktene mellom Lunner og Nannestad. Også en øvrig sau har blitt drept.

– Vi har funnet flere skadde sauer bare det siste døgnet. Mange av dem i Akershus, men også noen i Oppland. Noen var døde da vi kom, mens andre var så skadd at de måtte avlives. Det er nærliggende å tro at det er det samme dyret som har vært alle steder, sa Ida Glemminge i Statens naturoppsyn til Romerikes Blad sent torsdag kveld.

Søndag 26. mai ga Fylkesmannen i Oslo og Viken fellingstillatelse på én ulv i tilknytning til Romeriksåsen. Tillatelsen gjelder fram til 7. juni klokka 12.

