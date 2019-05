Litt flere arbeidsledige i mai

innenriks

Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, steg med 800 personer.

Totalt var det ved utgangen av mai registrert 59.800 helt arbeidsledige hos Nav, som utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Til sammen er 75.600 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere som tiltak på Nav og utgjør 2,7 prosent.

Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har samlet gått ned med 0,2 prosentpoeng de siste tolv månedene.

– Etter flere måneder med nedgang, gikk ledigheten noe opp igjen i mai. Så langt i år har antallet helt ledige likevel falt med om lag 3.000 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i Nav.

Høyest i Østfold

Ledigheten i mai var høyest innen reiseliv og transport, mens den var lavest innen utdanning. Arbeidsledigheten er høyest i Østfold med 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Finnmark og Vestfold med 2,7 prosent, mens Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 1,4 prosent.

Det er aldersgruppen 20 til 24 år som har høyest ledighet, mens de under 20 år har lavest ledighet med 1,3 prosent.

Flere unge

Det siste året har ledigheten falt for alle aldersgrupper, med unntak av de under 20 år. For denne aldersgruppen er det om lag 200 flere ledige enn i mai i fjor, justert for bruddet i statistikken.

Tallet på ledige er brudd- og sesongjustert etter at Nav i november 2018 lanserte en ny registreringsløsning som bidrar til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg på nav.no til de kommer inn i statistikken.

