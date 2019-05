Politiet evakuerer beboere i Vallø etter bombefunn

innenriks

Det melder Sørvest politidistrikt på Twitter natt til torsdag. Da funnet ble gjort onsdag, ble alle arbeidere på stedet evakuert, men første evaluering var at beboere ikke behøvde å haste med å evakuere.

– Per nå er det ingen fare for at bomben skal gå av, sapolitiets innsatsleder Line Andresen Olstad til Tønsbergs Blad onsdag.

Nå vurderer imidlertid politiet det dit hen at beboere innen en radius av en kilometer fra funnet må evakuere boligene sine innen klokken 9 torsdag. Hvis de ikke har noe sted å dra til, står Slagen samfunnshus og Slagenhallen åpen fra klokka 8.30.

– Grunnen til evakueringen i dag er at forsvaret skal undersøke bomben. Beboere vil få beskjed om når de kan flytte tilbake, mest sannsynlig i morgen kveld. Ny evakuering vil skje når bomben skal håndteres. Info om dette bli gitt etter undersøkelsene, opplyser politiet torsdag.

Det er ikke akkurat første gang det blir funnet bomber på den gamle raffineritomta på Vallø, der det for øyeblikket pågår en storstilt opprydning. Flere ganger har arbeidet blitt stoppet på grunn av bombefunn fra krigens dager.

(©NTB)